Wyglądał jak siedem nieszczęść. Affleck tłumaczy, o co chodziło

Ben Affleck znany jest z tego, że nie pała entuzjazmem do dużych branżowych imprez pełnych celebrytów, ujmując to dyplomatycznie. Pewnie kojarzycie fragment wywiadu, którego udzielał razem z Henrym Cavillem kilka lat temu? Jego mina wskazywała na to, jakby aktor okrutnie cierpiał, a ktoś podłożył pod to jeszcze fragment piosenki "The Sound of Silence" Disturbed, a konkretnie fragment "Hello darkness, my old friend".