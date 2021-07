Mena Suvari pracowała z Kevinem Spaceyem. Mówi o dziwnym zachowaniu podczas intymnej sceny

W rozmowie z magazynem "People" zdradziła, że incydent był "niesmaczny" i "dziwny" i miał miejsce, kiedy aktorzy przygotowywali się do intymnej sceny. Mena miała wówczas 20 lat. "Przygotowywaliśmy się wtedy do intymnej sceny. Zaprowadził mnie do pustego pokoju, gdzie mieliśmy leżeć na łóżku bardzo blisko siebie. Przez cały czas delikatnie mnie przytrzymywał, nie pytając o zgodę. Było to bardzo dziwne i niesmaczne" - wyjawiła aktorka.