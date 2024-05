Wypadek 19-letniej aktorki w szpitalu. Jej matka zabrała teraz głos

Przypomnijmy, że do koszmarnego wypadku doszło kilka dni temu. Mamie Laverock była transportowana między oddziałami szpitala i wypadła z piątego piętra. Przebywała w szpitalu ze względu na "nagłą sytuację zdrowotną zagrażającą jej życiu". To wtedy jej rodzina założyła zbiórkę na popularnym serwisie GoFundMe. Nie wyjawiono jednak, na co leczy się Mamie. Pewne jest, że spędziła na oddziale intensywnej terapii aż dwa tygodnie, gdy doszło do tragedii.