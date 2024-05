19-letnia aktorka w stanie krytycznym. Wypadła z balkonu

Z pierwszej informacji zamieszczonej przez rodzinę wynika, że dziewczyna doświadczyła "nagłego wypadku", ale jej mama Nicole była w stanie szybko się do niej dostać, by jej pomóc. 19-latka miała najpierw trafić do szpitala w Winnipeg, by stamtąd zostać przetransportowana do szpitala w Vancouver. "Nie wiadomo, kiedy z tego wyjdzie, ale żyje i widać oznaki odzyskiwania zdrowia" - napisano na stronie zbiórki.