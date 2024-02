"Wyrok przyspieszony". Od diagnozy męża Rowickiej do śmierci minęły dwa miesiące

- Mąż doświadczył przełomowego momentu, który umocnił jego wiarę - wyznała aktorka. Miało to miejsce kilka lat po ich ślubie, kiedy wraz ze znajomymi wyjechał do Szwecji. Udali się do lasu zbierać runo. Nagle na niebie pojawiły się ciemne chmury i zaczęło grzmieć. Kalczyński wystraszył się nadciągającej burzy. Zaczął się modlić. Niespodziewanie usłyszał klakson. - Gdy wrócił, zauważyłam u niego zmianę. Był przekonany, że to Siła Wyższa wybawiła go z opresji - wyznała Halina.