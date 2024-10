Wzięli sekretny ślub? Aktorowi się wymsknęło

Jedną z kolejnych, wspólnych produkcji tej pary miał być projekt "The Island" w reżyserii Polaka - Pawła Pawlikowskiego. Thriller "The Island" to historia na kanwie prawdziwych wydarzeń, osadzona w latach 30. ubiegłego wieku. Opowiada o amerykańskiej parze, która postanowiła odciąć się od cywilizacji i zamieszkać na wyspie. Ich spokój burzy ekscentryczna arystokratka i jej plan na zagospodarowanie tego obszaru. Pod koniec 2023 r. pojawiły się doniesienia, że produkcja może zostać wstrzymana.