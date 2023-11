Z rodziną najlepiej na fotografii. Obejrzyj dwie polskie oryginalne produkcje CANAL+ - "Wyrwę" i "Masz Ci los!" – w CANAL+ online

"Masz ci los!" to satyra na polaryzację naszego społeczeństwa. Katolicy z małych miasteczek kontra światowcy z miast wojewódzkich, którzy mięsa nie jedzą i wiedzą, co to ekologia. A wszystko to fasady, które runęły natychmiast, gdy w grę weszła solidna kasa. Choć niektórzy biją się z myślami, czy wypada, ostatecznie prą do celu, by zdobyć ten kupon. Żalu nie widać, wódka leje się strumieniami, a źrenice prawie wszystkich zgromadzonych na stypie zamieniają się w okrągłe, błyszczące pieniążki. Jak skończy się ta rozgrywka? Czy ktoś przecwaniakuje i zgarnie całą pulę? Zobaczcie sam. To jeden z najchętniej oglądanych polskich filmów 2023 r. Na liczniku ma prawie 300 tys. widzów.