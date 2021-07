Za takim kinem tęskniliśmy. "Susza" trzyma w napięciu od początku do końca

Aaron Falk (Eric Bana) przyjeżdża do miejscowości, z której pochodzi, w trudnym momencie – na pogrzeb przyjaciela z wczesnej młodości. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna zabił żonę i dziecko, na końcu siebie, ale motywy nie są do końca zrozumiałe. Rodzinna tragedia, a także odwiedziny Falka w znajomych kątach przypominają miejscowym o wciąż niewyjaśnionej sprawie śmierci młodej dziewczyny sprzed lat, w której ten brał również udział.