Zachwyty krytyków. Film oscarowego twórcy niebawem w polskich kinach

"Konklawe" to thriller polityczny, którego akcja rozgrywa się w Watykanie. Po śmierci papieża, z całego świata przybywają kardynałowie, by dokonać wyboru osoby, która zasiądzie na papieskim tronie. W teorii mają postępować tak, jak natchnie ich Duch Święty. Jak jest w rzeczywistości? Zaczynają się gierki i podchody, wyciąganie brudów i nokautowanie przeciwników. Zawiązały się dwie frakcje: konserwatywna i progresywna, każda forsuje swojego kandydata. Wyniki pierwszego głosowania nie pozostawiają złudzeń: to konklawe nie będzie błyskawiczne.