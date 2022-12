Zaginione Miasto - pełna humoru i gagów przygoda w dżungli na Blu-ray™ i DVD

Choć trudno nie doszukiwać się w Zaginionym mieście analogii do bardziej już klasycznych komedii przygodowych jak na przykład Miłość, szmaragd i krokodyl z 1984 roku, to jednak scenariusz filmu jest w pełni oryginalny. Historia opiera się na mającym komiczny potencjał odwróceniu ról znanych ze starszych filmów tego gatunku. To nie jest kolejna historia o mężczyźnie ratującym kobietę w odległej dżungli. To nie kobieta zakochuje się w jej obrońcy. Tutaj mamy do czynienia z chłopcem, który potrzebuje zostać uratowanym. I nikt, tak jak Channing Tatum nie potrafiłby odnaleźć się w tej roli z takim humorem i akceptacją.