Zagrał legendę boksu. Jedno spotkanie na planie było jego wielkim spełnieniem marzeń

Ja go kocham. To się nie zmienia. Uczę się dystansu do niego, ale kocham, kocham robić to, co robię. Pewnie cały czas będę się uczył, czym są priorytety w życiu i co zrobić, żeby się w tej robocie nie zatracić. Nasz film daje tego dobry przykład. Kariera może być piękna, ale możemy ją mieć czyimś kosztem i to jest nie fair.