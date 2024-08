Zagrała w kultowym serialu. Mówi, z czym musiała się zmagać na planie

W nowej serii dokumentalnej Hulu, "After Baywatch: Moment in the Sun", gwiazdy, takie jak Donna D'Errico i Brande Roderick, opowiadają o swoich przeżyciach z planu. Roderick, która w kultowej serii wcielała się w ratowniczkę Leigh Dyer, wspomina czas spędzony na planie jako jeden z najlepszych momentów swojego życia, podkreślając magię pracy na Hawajach i ciepłe relacje między członkami obsady. Wspomina również o rysach na tym szkle.