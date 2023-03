Zakazany w katolickich krajach. W Polsce przebój Netfliksa

Spokojną do tej pory miejscowość zaczynają też nawiedzać dziennikarze z metropolii. Jednym z nich Gerry Fenn (znany z "The Walking Dead" Jeffrey Dean Morgan). Planuje on zrealizować demaskatorski reportaż, który pozwoli mu wrócić do łask przełożonych. Chce w nim odpowiedzieć na pytanie, czy Matka Boska rękami prostej dziewczyny rzeczywiście dokonuje cudów. Wkrótce zaczyna jednak podejrzewać, że to raczej siły nieczyste zstąpiły na ziemię.