Zakończyła wywiad i wyszła. Jandę rozbiło już pierwsze pytanie

Krystyna Janda od lat prowadzi Teatr Polonia, którego spektakle można oglądać w różnych częściach Polski. Ba, aktorka po zmianie władzy w TVP zdecydowała także wrócić do współpracy z telewizją. Jak podawaliśmy już w kwietniu tego roku, widzowie TVP mogli obejrzeć "Zapiski z wygnania" w reżyserii Magdy Umer, przyjaciółki Jandy. - Gdy weszłam do tego gmachu, to było niebywałe przeżycie. Na korytarzu wiele osób chciało sobie zrobić ze mną zdjęcie - komentowała w "19:30" powrót po 8 latach do publicznego nadawcy.