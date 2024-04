Janda wraca do TVP. Musiało minąć osiem lat

Dla słynnej Agnieszki z "Człowieka z marmuru" Andrzeja Wajdy będzie to drugi (po wizycie w reaktywowanym formacie "100 pytań do...") występ w TVP po kilku latach przerwy. Spowodowana była ona niechęcią poprzedniego rządu do artystki, która otwarcie krytykowała prowadzoną przez niego politykę.