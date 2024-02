Zakopane wita nazistów. "Biała odwaga" wkrótce w kinach

"Biała odwaga" w reżyserii Marcina Koszałki ("Czerwony pająk") to historia burzliwej miłości i braterskiego sporu osadzona w czasie II wojny światowej. Losy dwóch góralskich rodów śledzimy poprzez opowieść o epickim rozmachu. Wojenne dzieje Podhala pełne są tu indywidualnych dramatów, wzruszeń, poświęceń, ale i zdrady niosącej hańbę kolejnym pokoleniom. Twórcy stawiają na szali: miłość do kobiety, więzy krwi oraz lojalność wobec tradycji, społeczności i ojczystej ziemi. Co okaże się silniejsze?