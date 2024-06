Zamordował kilkunastu młodych mężczyzn. Nigdy nie został złapany

Herb Baumeister był najstarszym z rodzeństwa. Przyszedł na świat 7 kwietnia 1947 roku w Indianapolis. Był przeciętnym uczniem, nie sprawiał większych problemów wychowawczych. Do czasu. Gdy zaczął dorastać, zaczął wyróżniać się na tle rówieśników. Niestety, w negatywny sposób. Początkowo rzucał w stosunku do kolegów i koleżanek niewybredne żarty, które zamiast bawić, przerażały. Później stawał się prowodyrem bójek, a jego nazwisko trafiło na czarną listę nauczycieli. Herb odkrył też w sobie okrutną pasję: chorobliwą fascynację na punkcie zwłok. Chłopak potrafił przynosić do domu zwierzęta, które nie przeżyły zderzenia z samochodami. Pewnego dnia nawet zabrał z ulicy martwą wronę i położył ją na biurku swojej nauczycielki.