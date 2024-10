"Zanim stałam się sławna, ludzie nie chcieli siedzieć koło mnie w samolocie". Od lat zmaga się z otyłością

Chrissy Metz, która zdobyła nominacje do Złotego Globu i nagrody SAG za rolę Kate Pearson w "Tacy jesteśmy", wydała w 2018 roku wspomnienia "This Is Me: Loving The Person You Are Today". W październiku ubiegłego roku aktorka ogłosiła rozstanie ze swoim chłopakiem, Bradleyem Collinsem, po trzech latach związku.