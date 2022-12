Zapomnijcie o amerykańskiej sztampie. Polska szaro-bura świąteczna komedia deklasuje rywali

Drugi świąteczny serial Netflixa to włoska wersja norweskiego "Faceta na święta", którego uwielbiam. Gianna z "Nienawidzę świąt" to kopia Johanne, przeniesiona na włoski grunt. Te same relacje, znów to samo kłamstwo i identyczne romanse. Obie produkcje zaczynają się też jednakową sceną.