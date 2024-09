Zarobił na raz 35 mln dolarów? Oddali część pieniędzy

George Clooney i Brad Pitt w "Samotnych wilkach" wcielają się w speców od brudnej roboty. Ktoś chce, by pracowali przy tym samym zadaniu - mają zatuszować błąd wpływowej nowojorskiej polityczki, co wywołuje szereg dziwnych wydarzeń. Wielu osób zaskoczyło to, że choć widzowie mogą oglądać jak na razie zapowiedzi filmu w kinach, już pojawiła się informacja o tym, kiedy trafi do streamingu. Film trafi do amerykańskich kin w bardzo ograniczonym zakresie 20 września, a tydzień później, czyli 27 września, będzie można go już oglądać na platformie Apple TV+.