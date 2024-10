Zarobił w kinach ponad miliard. Już do obejrzenia bez dodatkowych opłat

W innej scenie Wolverine bohater grany przez Hugh Jackmana zostaje przybity do – zdaniem niektórych widzów – krzyża. W sieci możemy znaleźć opinie, że ten fragment "wyśmiewa ofiarę Jezusa" i jest "filmem przeciwko Bogu". Nawiązanie do biblijnego ukrzyżowanie jest oczywiste, choć warto dodać, że kontrowersyjną scenę przeniesiono z kart komiksu z lat 80., a Wolverine nie został w niej przybity do krzyża, lecz do konstrukcji w kształcie litery "X" – symbolu superbohaterów Marvela.