Miał rzucić widzów na kolana. "Jak dobrze, że to już koniec"

"Venom 3: Ostatni taniec" rozczarował zarówno amerykańskich widzów, jak i krytyków. "Dobra wiadomość jest taka, że to już koniec serii", "Jakie to tandetne, całość posklejana niemal z przypadkowych ujęć", "Najgorszy w tym wszystkim jest bałagan w historii, która bezsensownie przeskakuje ze sceny do sceny", "Jak dobrze, że to już koniec" – piszą krytycy i widzowie.