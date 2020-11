Zaskakujący pomysł gwiazdora. Pójdzie w ślady Reagana i Schwarzeneggera?

Zdobywca Oscara Matthew McConaughey może dołączyć do grona aktorów, którzy porzucili ekran na rzecz polityki. W najnowszym wywiadzie wypowiedział się na temat tego, czy rozważa taki scenariusz.

51-letni aktor jeszcze do 2011 roku był głównie utożsamiany z filmami o nieszczególnie wysokiej jakości, ale niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeobraził swój wizerunek z blondwłosego amanta z komedii romantycznych w kogoś, kto nie boi się wyzwań. Znakomite role w takich filmach jak "Killer Joe", "Dallas Buyers Club" i serialu "Detektyw" przyniosły mu wyróżnienie w świecie showbiznesu oraz Oscara i Złotego Globa.

Od tamtej pory kariera Matthewa McConaugheya rozwija się swoim torem, ale wcale nie oznacza to, że aktor będzie cały czas robił to samo. W ostatniej rozmowie w programie Hugha Hewitta został zapytany o to, czy zamierza się starać o urząd gubernatora Teksasu lub inny urząd polityczny. McConaughey odpadł, że "nie zdecydował o tym jeszcze", ale nie wyklucza wkroczenia do amerykańskiej polityki.

– To nie zależałoby ode mnie. To zależałoby od ludzi bardziej niż ode mnie – powiedział aktor. – Obecnie polityka wydaje mi się czymś zepsutym. Jeśli jednak przedefiniuje swój cel, to byłbym nią dużo bardziej zainteresowany – przyznał.

– Wciąż jest pytanie jak dużo można rzeczywiście zrobić w polityce i nie wiem, czy polityka jest tym obszarem, w którym mógłbym osiągnąć to, do czego jestem najlepiej predestynowany – dodał aktor. Ale widać, że sam pomysł musiał się mu spodobać.

Co więcej, gdyby McConaughey zdecydował się na coś takiego, to nie byłby pierwszym aktorem. Historia zna przypadki ludzi, którzy osiągali sukcesy w amerykańskiej polityce. Najgłośniejszym jest rzecz jasna Ronald Reagan, który od 1937 roku do 1964 zagrał w bardzo dużej ilości filmów i seriali, a potem poświęcił się wyłącznie swojej karierze politycznej, która zaprowadziła go w latach 80. Na stanowisko prezydenta USA. Nawet Arnold Schwarzenegger, wielka gwiazda kina akcji, został w latach 2003-2011 gubernatorem Kalifornii.

To wszystko sprawia, że Matthew McConaughey ma jak najbardziej szanse zmienić swój zawód i mieć realny wpływ na życie ludzi.