Zbigniew Cybulski - charyzmatyczny amant. Jego syn również skończył tragicznie

Zbigniew Cybulski jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Zagrał w tak wiekopomnych dziełach jak "Pokolenie", "Popiół i diament", "Rękopis w Saragossie", "Jak być kochaną" czy "Do widzenia, do jutra". 8 stycznia 1967 r. w drodze między jednym planem zdjęciowym a drugim próbował wskoczyć do pociągu. Zginął pod jego kołami. Choć od jego śmierci mijają 53 lata, pamięć o nim jest wciąż żywa.