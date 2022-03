Zdradził sekret. Genialny pomysł przyszedł w środku nocy

Denis Villeneuve w rozmowie z Fallonem nie ukrywał, że jest bardzo zadowolony ze swojego filmu i z ogromnym optymizmem podchodzi do ekranizacji dalszej części powieści Franka Herberta. - W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat słyszeliśmy, że nie da się zaadaptować tej książki i że jest to zadanie niewykonalne. Tak więc pierwszą rzeczą było udowodnienie, że nie jest to prawda. Myślę, że udowodniłem, że można zrobić zarazem piękny i popularny film o "Diunie" - stwierdził.