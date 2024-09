Żebrowski o sytuacji z Usykiem: "zakuty w kajdanki jak pospolity bandzior"

Ołeksandra Usyka zatrzymano we wtorek wieczorem, 17 września. Do sytuacji doszło na lotnisku w Krakowie. Media społecznościowe szybko obiegło nagranie, na którym widać boksera w kajdankach w towarzystwie Straży Granicznej. - Mogę potwierdzić, że interwencja dotyczyła dwóch osób posługujących się ukraińskim obywatelstwem. To sprawa związana z tym, że przewoźnik nie dopuścił ich do lotu. Utracili status pasażera i nie byli dopuszczeni do lotu. Nie chcieli opuścić gate'u, samolot nie mógł odlecieć - komentował Onetowi mówi rzecznik Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Jacek Michałowski.