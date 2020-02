WP Film Poczta WP Pilot Program TV Menu Aktualności

Najnowsze Popularne Wideo + 5 zenon martyniukzenek martyniukJan Hryniakzenekzenek film 11-02-2020 (10:56) "Zenek". Reżyser filmu Jan Hryniak: "Zenek się nie mieszał w to, w jaki sposób chcemy pokazać jego los" 14 lutego do kin trafił film "Zenek" opowiadający historię i drogę do sławy Zenona Martyniuka. To obecnie najpopularniejszy artysta disco... Rozwiń Jan hryniak reżyser filmu Szczerze … Rozwiń Transkrypcja: Jan hryniak reżyser filmu Szczerze chciał kręcić ten film czy to było Castingu Co się stało Pa nakręcił Tak szczerze Propozycje nie to nie był mój pomysł dostałem propozycję Film o Zenku martyniuku I jak Czasami propozycji tutaj nie było za tym żadnej historii Scenariusz który Który był Nie był ukończony i to nie A jak już pomyślałem dlaczego se ten film robi ci i jak chce No to to Moja decyzja Dużo było konsultacji z Zenkiem martyniukiem Jak mają wyglądać ceny z nim U ma być kreowany i propos w ogóle całości Nie w ogóle nie było czegoś takiego Zenek się nie mieszał w to w jaki sposób chcę pokazać jego losy Jedyne co go interesowało No to Scenariusza czy tam nie ma jak Które Zdecydowanie 100 Jego osobą Scenariusz W porządku że dużo elementów jest nie zje gobio Ale wyjaśniają dlaczego Działa 5:00 Kawały Była pełna zgodność później Dopasuj dopiero A skąd wybór Krzysztofa Czeczota na rolę Zenka co on takiego miał czego nie mieli inni aktorzy którzy Nie chcieli zagrać No tak ale to było troszeczkę tak łączone bo nie wiem czy pan wie że Aktorów odgrywa tutaj rolę Zenka Też starałem się Złapać jakieś podobieństwo pomiędzy nimi w pewien sposób Nawet nie fizycznego podobieństwa Zachowania gestykulacja zarazem się wydobyć Te sprzeczności bo dwóch aktorów wziąć po to żeby pokazać Dwa etapy różne życiu bohatera No więc to trochę było takim Przymierza A ponieważ Dosyć wcześnie już po castingu Związane z Jakubem zającem Krzysztof Trochę też Podyktowany Zamek w ogóle się wydaje taką post Pogoda no Spokojną A są takie pytania w KOM Filmy po zwiastun Ile tego niegrzecznego Zenka zbuntowanego w ogóle w tym filmie będzie i czy w ogóle takie No to zapraszam do kina ale tak To będzie bez pudrowania będzie Zenek i taki I będą ciężkie losy muzyka będzie Książka Wspinanie się po tych szczeblach sławy Dużo będzie ale będzie Dużo skrajności ale Kotuń Jezus Jaki stosunek ma Jan hryniak w ogóle do muzy Słuchaj okazyjnie czy jest taką rosnąca Nie no A czy ja nie Nie słuchaj muzyki disco polo Przed przystąpieniem do zdjęć oczywiście na potrzeby filmu Wysłuchałem bardzo dużo No pracując od roku nad tym filmem No to właściwie już Disco-polo dosyć dobrze no to było w ramach research I jak było Okej no to nie musi być muzyka który ja będę sobie słuchał w domu ale no niech sobie funkcjonuje są ludzie Ją kochającą piosenki które są lepsze są gorsze niektóre wręcz lub Ale to jest normalne No bo w tej chwili mi się kojarzą z okresem robienia te Który był Bardzo przyjemnym i po prostu polubiłem też Zenka Ale to nie ma nic wspólnego z Jak podszedłem do niego Jakie pytania na koniec żeby zachęcić Widzew WP Co jest siłą filmu Że warto obejrzeć baśń Myślę że siłą filmu jest to że lata 80 90 pokazały Z taką dosyć dużą pieczołowita Że jest to film muzyczny który jest dużo piosenek wcale nie Disco Polo Po prostu ewelinów standard Jest Film muzyczny No i przede wszystkim No ja jestem zachwycony dramat Poza Krzyśkiem czy złotem są jeszcze Znane nazwiska ale dużo Mniej znanych i po prostu grają koncertowo I to jest dla mnie przyjemnością było oglądanie ich na ekranie i naprawdę zapraszam oprócz tego to jest historia Znacznie szersza niż samego Zenka Martyniuka I myślę że w tej firmie nawet dla ludzi nieprzekonanych disco polo będzie Interesują