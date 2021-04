Żenujące sytuacje podczas wywiadów. "Kto to jest Grotowski?"

Bank rozbił reporter, który na wizji zapytał, czy aktorka była w stanie nosić jakąkolwiek bieliznę pod swoim ciasnym, filmowym kostiumem. Gdy Johansson zasugerowała, że pytanie jest co najmniej niestosowne, mężczyzna wydawał się autentycznie zaskoczony – co to za świat, w którym nie można zapytać kobiety o rodzaj noszonych majtek?