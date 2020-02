"Zew krwi": Disney uparł się na komputerowe zwierzęta. Harrison Ford wziął w tym udział

Była "Księga dżungli" i nowa wersja "Króla Lwa". Teraz Disney wziął się za "Zew krwi", gdzie obok prawdziwych aktorów główną rolę odegrał komputerowo wygenerowany pies. A raczej człowiek udający psa, na którego nałożono efekty specjalne. A Harrison Ford musiał go głaskać.

Kolejna ekranizacja "Zewu krwi" Jacka Londona trafi do polskich kin 21 lutego. W sieci pojawiły się pierwsze zagraniczne recenzje i choć film zbiera przyzwoite oceny, to większość krytyków nie jest zachwycona tendencją Disneya do obsadzania ról zwierzętami stworzonymi w technologii CGI. Po znakomicie odebranej "Księdze dżungli" (2016), która wyznaczyła nową jakość w tej materii, ten sam pomysł wykorzystano w "Królu Lwie" (2019). Musical z fotorealistycznymi zwierzętami wypadł dziwacznie. Czy przy kręceniu "Zewu krwi" wyciągnięto odpowiednie wnioski?