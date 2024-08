Netflix kasuje seriale. Czas pożegnać największe rozczarowania

Inspiracją do powstania serialu był nagrodzony Oscarami film Milosa Formana "Lot nad kukułczym gniazdem". Jego bohaterką była pielęgniarka Mildred Ratched (Sarah Paulson). W 1947 roku kobieta przybywa do Kalifornii, szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, gdzie przeprowadza się podejrzane eksperymenty na ludzkich umysłach. Pielęgniarka pozostaje cały czas oddana swojej pracy, po pewnym czasie dostrzega jednak nieudolność systemu zdrowia i jego pracowników. Do głosu zaczynają też dochodzić jej mroczne demony.