Złe wieści z USA. W tym roku lato rozpocznie się później niż zwykle

Mimo że sytuacja pandemiczna w wielu amerykańskich stanach poprawia się, to jednak nie na tyle, aby hollywoodzkie wytwórnie chciały już pokazywać swoje największe hity na dużym ekranie. Do rozpoczęcia letniego sezonu pozostał raptem miesiąc i trzeba było podjąć jakieś kroki. Zapadała pierwsza decyzja. Disney postanowił przesunąć daty premier swoich filmów. W tym gronie znalazła się "Czarna wdowa", która – 7 maja – miała otworzyć letni sezon.

Czarna Wdowa - zwiastun #2 [dubbing]

I tak, "Czarna wdowa" powinna zadebiutować w kinach dwa miesiące później – 9 lipca. Dodajmy, że jest to już jej czwarta data premiery. I chyba ostatnia. Disneya ogłosił bowiem, że ekranizacja komiksu będzie dystrybuowana hybrydowo, co oznacza, że w dniu premiery trafi jednocześnie do kin oraz na internetową platformę Disney+. Jeśli więc okaże się, że sytuacja pandemiczna w lipcu nie pozwala na rozpowszechnianie filmu w kinach, to widzowie będą mogli korzystać z usługi VOD.