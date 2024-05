Złota Palma w Cannes przyznana. Nagrodzono film o pracownicy seksualnej

Cannes. Filmy w konkursie

W tym roku nie zabrakło głośnych premier filmów, które także walczyły o to prestiżowe wyróżnienie. Przypomnijmy chociaż "The Substance" Coralie Fargeat z Demi Moore w roli głównej, obraz otrzymał kilkunastominutową owację. Także w Cannes pokazano po raz pierwszy "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, dzieło życia reżysera, o którego zrealizowaniu marzył o kilkudziesięciu lat. Inne głośne tytuły to "Kinds of Kindness" Yorgosa Lanthimosa (kolejna współpraca reżysera z Emmą Stone), "Parthenope" Paolo Sorrentino czy "Bird" Andrei Arnold.