Zmarł Lew Palter. Wszyscy Polacy widzieli go w wielkim hicie

Palter milionom może kojarzyć się głównie z jednej roli. Aktor w 1997 r. zagrał w "Titanicu" Jamesa Camerona. Choć jego kreacja Isidora Strausa była niewielka, to jednak zapadła wielu osobom w pamięci. W filmie widzimy, jak Straus wraz z żoną Idą (Elsa Raven) w obliczu nadchodzącej katastrofy kładą się na łóżku. Para obejmuje się i przy dźwiękach pieśni religijnej "Nearer, my God, to Thee" ("Być bliżej Ciebie chcę" po pol.) czeka na utonięcie. Straus rzeczywiście istniał. Niemiec wraz z żoną zginął na "Titanicu" po tym, jak odmówił wejścia do szalupy ratunkowej w chwili, gdy na pokładzie statku były jeszcze kobiety i dzieci.