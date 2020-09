Zmarła Sei Ashina. Japońska aktorka miała 36 lat

Jako nastolatka Ashina zaczęła karierę modelki w Tokio. W 2002 r. zadebiutowała w serialu "The Tail of Happiness" ("Shiawase no Shippo"). Pokonując prawie 800 innych kandydatów, została obsadzona w głównej roli w dramacie historycznym François Girarda "Jedwab" z 2007 r. Wystąpiła w nim też Keira Knightley.