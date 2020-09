Zmiany w oscarowym regulaminie. Jerzy Zelnik: "To robi się chore"

Portal wPolityce.pl zapytał sympatyzującego z prawicą aktora Jerzego Zelnika, co sądzi o zmianach wprowadzonych przez Akademię. Ten odpowiedział: - To robi się chore. Co innego, kiedy jest jakaś kolejka do kupienia towaru, to rozumiem, że trzeba mniejszościom czy poszkodowanym ludziom ustępować miejsca, ale w ocenie sztuki? To już jest przegięcie.