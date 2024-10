Zmysłowo! 58-letnia ikona czaruje w mini. Salma Hayek wciąż "to" ma

Hayek niezależna finansowa megagwiazda

Niedawno aktorka przyznała, że mimo fortuny męża czuje presję, by zarabiać własne pieniądze. "Czuję presję, by zarabiać określoną sumę pieniędzy, i to lubię. Teraz zdecydowałam, że chcę zarabiać więcej". A to wszystko przy... braku intercyzy. Przypomnijmy, że jej mąż François-Henri Pinault jest pochodzącym z bogatej rodziny milionerem.