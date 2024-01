Znamy program Berlinale. Jest polski akcent

Film jest ekranizacją powieści "Too Many Men" australijskiej pisarki Lily Brett. Będąca protagonistką nowojorska bizneswoman postanawia zabrać swojego starzejącego się ojca do jego ojczyzny, Polski. Kobieta ma nadzieję zgłębić swoje żydowskie korzenie. Akcja rozgrywa się w 1990 r., a więc zaraz po upadku Muru Berlińskiego.