Zniszczył się narkotykami, miał problemy z prawem. Aktor wraca do łask

W lipcu 2021 r. ukończył odwyk, na który skierował go sąd. Oznaczało to, że cofnięto zarzuty o włamanie z 2020 r., którego dokonał pod wpływem metamfetaminy. W ostatnich miesiącach jego życie zmieniło się na lepsze. Weiss otrzymał pomoc nie tylko finansową, ale także dentystyczną. Przeszedł metamorfozę i wszystko wskazuje na to, że będzie mógł wrócić do show-biznesu i zarabiać na siebie.