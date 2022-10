Zniszczyli fanom seans. Studio w pośpiechu tamuje wyciek

O tym bohaterze ze studia DC mówiło się już w 2006 r., gdy w produkcji był film "Shazam!". Szybko zaczęło mówić się o tym, że w postać Black Adama wcieliłby się Dwayne Johnson i zagrał jedynie epizod we wspomnianym filmie. Odbiór fanów The Rocka był na tyle pozytywny, że dość szybko w studiu doszli do wniosku, że Black Adam zasługuje na własny film. Prace ruszyły, ale trwały wiele lat. W 2017 r. pojawiły się dopiero pierwsze doniesienia o scenariuszu, a potem Johnson był zaangażowany w prace na planach "Jumanji: Następny poziom" czy "Czerwonej noty".