Zobacz najlepsze kino pod Złotą Palmą. Zajrzyj do Cannes z serwisami CANAL+ online i PREMIERY CANAL+

Operacyjne zmiany ciała nie są dziś zaskoczeniem. Cronenberg ostrzega jednak, co będzie, jeśli w tym pędzie do bycia idealnym się zagalopujemy. I robi to na swój sposób: szokując obrazem do tego stopnia, że przed pokazem w Cannes liczył się z tym, że część widzów będzie chciała opuścić seans, nie mogąc znieść potężnej dawki ohydy i naturalizmu. A co będzie z widzami w domach? Czy "Zbrodnie przyszłości" ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem, czy raczej spowodują bezrefleksyjne obrzydzenie?