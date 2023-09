Zobacz zwiastun filmu "MIAŁO CIĘ NIE BYĆ" z Borysem Szycem i Sonią Szyc w rolach głównych

Najnowszy film reżysera komediowego hitu "Teściowie". Wypełniona humorem i emocjami opowieść o zderzeniu dwóch pokoleń i całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat i temat rodzicielstwa. W rolach głównych Borys Szyc i debiutująca na dużym ekranie córka aktora - Sonia Szyc, wyróżniona za swój brawurowy występ nagrodą Mastercard RISING STAR, otrzymaną w ramach festiwalu filmowego Mastercard OFF CAMERA. W obsadzie filmu znaleźli się również: Magdalena Cielecka, Iza Kuna, Jan Peszek oraz Anita Jańcia, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Tomek Czechowski i Maciej Bisiorek. Oparty na scenariuszu Kasi Sarnowskiej ("Wszystkie Nasze Strachy", "(Nie)znajomi", "Narzeczony na niby", "Chemia") obraz to podnosząca na duchu opowieść o zrozumieniu, dorastaniu, odkrywaniu siebie i trudnej do przecenienia sile rodzinnych rozmów. Koproducentami filmu są Grupa Kino Polska oraz CANAL+. "Miało Cię nie być" tylko w kinach od 27 października.