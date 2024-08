Żona Ciechowskiego o jego ostatnich dniach i śmierci. "To była czarna Wigilia"

W jej wspomnieniach Ciechowski był mężczyzną, który chciał wracać codziennie do swojego domu, do bliskich. Po wielu przeprowadzkach zaczęli w końcu wić swoje gniazdko, przeprowadzili się do domu wynajmowanego tuż obok działki, na której mieli postawić swój własny. Jak wspomina Anna, pewnego dnia, lepiąc bałwana z dziećmi, Ciechowski miał powiedzieć: "Tu jest moje miejsce na ziemi". - Nie jestem pewna, czy nie powiedział wtedy, że to jego ostatnie miejsce na ziemi, co byłoby jeszcze bardziej wstrząsające - mówi.