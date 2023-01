Żona Jana Nowickiego opowiedziała o jego chorobach. "Nie epatował cierpieniem"

Teraz wdowa po aktorze Anna Kondratowicz w rozmowie z "Faktem" zdradziła, że Nowicki nie był zdrowy, tylko nie lubił opowiadać o swoich dolegliwościach: - To nie stało się nagle, bo od wielu lat chorował. Nie był zdrowym człowiekiem. Miał mnóstwo dolegliwości, ale to był gość z fasonem, charakterem, osobowością i nie epatował swoim cierpieniem. Nie cierpiał rozmawiać o chorobach, zwłaszcza publicznie. Uważał, że to jest bardzo nieeleganckie.