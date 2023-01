Tak wygląda grób Jana Nowickiego. Aktor jeszcze za życia wybudował sobie pomnik

Aktor już osiem lat przed śmiercią zaplanował, gdzie spocznie, gdy dojdzie do najgorszego. Wykupił miejsce na cmentarzu - przy wejściu, blisko kaplicy, niedługo później postawił grobowiec według własnego projektu. Za życia często odwiedzał to miejsce. W jednym z wywiadów zdradził, że to właśnie tam papieros smakuje najlepiej.