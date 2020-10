18. festiwal Tofifest. Kujawy i Pomorze. Trochę stacjonarnie i dużo online.

Oto projekcje, których nie można przegapić w środę. Przeważającą większość zobaczysz na domowej kanapie, gdziekolwiek by ona nie stała. Jest też kilka ciekawych propozycji na miejscu.

Stacjonarnie w Toruniu

Widzowie, którzy odwiedzą nas na Jordankach będą mogli obejrzeć dwa filmy biorące udział w konkursie OnAir. „Yalda”( pokaz przedpremierowy) oraz „Slalom”.

Miłośnicy rodzimego kina z pewnością zainteresują się środową propozycją z pasma From Poland „Między nami”. Jest to pokaz przedpremierowy dokumentu Doroty Proby. Film to czasem śmieszne, czasem wzruszające intymne rozmowy trzech par, w których opowiadają o skrywanych dotąd emocjach i uczuciach.

Stacjonarnie odbędzie się też spotkanie z Bartoszem Stróżyńskim, zaraz po pokazie jego filmu „Trzy sztuki w Antarktyce”.

Prezentacje online: OnAir, Shortcut, Best of the Best i spotkania z twórcami

Widzowie, którzy uczestniczą w festiwalu nie wychodząc z domu również mogą uczestniczyć w pokazie przedpremierowym filmu Massouda Bakhshi „Yalda”. Z tego samego konkursu pojawi się również „Wildland” w reżyserii Jeanette Nordahl.

Krótkie metraże

W tym roku krótkie metraże wyświetlane są tylko na ekranach w domach widzów. W dzisiejszym bloku będą to filmy: „Tamou” (animacja stworzona przez izraelskich, queerowych aktywistów), „ Filipiñana”, „Community Gardens” (opowieść o naznaczonej obojętnością relacji ojca z synem), „Ostatnie dni lata” oraz „Girl and Body” (refleksja na temat połączenia pomiędzy ciałem i umysłem młodej tancerki).

Anne Applebaum w "Prologu". Są trzy możliwe scenariusze dla Białorusi

Koniecznie do nadrobienia

Sekcja Best of the Best, czyli filmy, które zwyciężyły poprzednie edycje, to idealny moment, by przypomnieć sobie swoje ulubione historie lub usunąć kilka pozycji z tzw. „Listy wstydu”. Dzisiaj na internautów czeka seans „Toni Erdman”, wachlarz wszystkich emocji podczas oglądania gwarantowany.

Zaproś Jandę do domu

Na platformie online, zupełnie za darmo będzie można uczestniczyć w rozmowie z Krystyną Jandą(Przesłuchanie) oraz z reżyserem filmu „Yalda” Massoud Bakhshi.