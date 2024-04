19 osób na sali. W kinach Polański poniósł całkowitą klęskę

Nie taki zły, jak o nim pisali

"The Palace" to opowieść rozgrywająca się jednego dnia w luksusowym hotelu. Sylwester 1999/2000 wzbudza ogromne pokłady ekscytacji, ale i strachu. Wejście w nowe milenium zobowiązuje do wyjątkowego świętowania. Bohaterami filmu Polańskiego są ludzie bogaci, oderwani od rzeczywistości, zaabsorbowani własnymi sprawami. Egzystują na skraju zezwierzęcenia, w którym kontrolę przejęły instynkty, by utrzymać się na poziomie dostatniego życia.