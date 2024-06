25 mln widzów. Polacy nie dali się nabrać

Jessica Alba podbija Netfliksa

"Weteranka", w której Alba wciela się w byłą komandoskę, która musi wyrównać rachunki po zabiciu jej ojca, zbiera bardzo słabe komentarze i recenzje. "To jeden z najnudniejszych filmów, jaki widziałem w tym roku i jak do tej pory również najgłupszy. Dowód na to, że przydaje się opcja przyspieszenia na Netfliksie" - napisał jeden z użytkowników X. "TOP5 najgorszych filmów, jakie powstały. Kompletna strata czasu" - to tylko kilka z licznych, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w mediach społeczościowych. Film ma równie słabe oceny i jest jednym z gorzej ocenianych w całej karierze Jessiki Alby.