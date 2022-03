"311 Czerkasy". To nie jest wojna z filmowego ekranu, to jest prawdziwa wojna [RECENZJA]

Bohaterstwo czy autobus do domu

Wojenna część filmu Yashchenki ma dwie niezwykle ważne i mocne sceny. Pierwsza to moment głosowania na pokładzie - młodzi rekruci mają zadecydować, czy chcą walczyć, pozostając jedyną załogą ukraińskiej marynarki, która nie poddała okrętu wrogowi, czy zabrać swój worek z rzeczami, wsiąść do autobusu i wrócić do spokojnych, bezpiecznych domowych pieleszy, do mamy, kuszących sąsiadek, kur i krów, pod ciepłą kołdrę.