"Ładunek 200". Odrażająca wizja ZSRR

Film Bałabanowa zaczyna się jak komedia obyczajowa, by dość szybko popaść w absurdalny mrok. Wszystko tu jest brzydkie. Bohaterowie, wnętrza, plenery. Niemal czuć odór rozkładających się ciał w obskurnym pokoju. Ale to, co u Bałabanowa odraża najbardziej, to nawet nie sam nieprzewidywalny Żurow ze swoją stoicką twarzą, ale obojętność wszystkich innych bohaterów, którzy wiedzą, co się dzieje, ale nie mają zamiaru nic z tym zrobić.