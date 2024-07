Mało kto wierzył w sukces. Kinowy przebój można już obejrzeć w domu

Po dwóch latach banicji Will Smith powrócił jednak do łask widzów i krytyków, o czym świadczy sukces filmu "Bad Boys: Ride or Die" (390 mln dolarów wpływów). W najnowszej produkcji Mike i Marcus starają się oczyścić z zarzutów kapitana Howarda, który jest oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami. Gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, sami zostają jednak wrobieni. Są ścigani przez policję i każdy gang w mieście...